وظائف شاغرة بـ«الهيئة العامة للطيران المدني».. 8 شروط للتقديم
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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني (GACA)، عبر موقع للتوظيف الرسمي، عن توفّر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، للعمل في جدة، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
كبير أخصائي تعاون دولي
المؤهلات والخبرة
- درجة بالبكالوريوس
- سنوات من الخبرة الحد الأدنى: 3 الحد الأقصى: 8
- القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات.
- إتقان اللغة الانجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.
- القدرة على العمل والتعاون مع الآخرين.
- القدرة على الابتكار وتحسين بيئة العمل.
- القدرة على معالجة المشاكل.
- القدرة على الترتيب.
2.كبير أخصائي تنفيذ الإستراتيجية
المؤهلات والخبرة
- بكالوريوس الهندسة الصناعية أو إدارة أعمال.
- سنوات من الخبرة الحد الأدنى:
- – المعرفة بالقوانين والانظمة والادلة والسياسات والاجراءات وخطوات تنفيذ الاعمال الخاصة بالهيئة.
- – المعرفة بالقوانين والانظمة والادلة والسياسات والاجراءات الخاصه بقطاع الخدمات المساندة.
- – المعرفة بالاعمال واعداد التقارير.
طريقة التقديم:
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).