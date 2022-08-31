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رقم قياسي.. إنفاق 890 مليون ريال على مستلزمات التعليم في أسبوع
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رقم قياسي.. إنفاق 890 مليون ريال على مستلزمات التعليم في أسبوع

رقم قياسي.. إنفاق 890 مليون ريال على مستلزمات التعليم في أسبوع
١٠:٤٣:٥٦ م، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت بيانات البنك المركزي “ساما”، عن إنفاق المواطنين بالمملكة 890.1 مليون ريال على مستلزمات التعليم خلال الأسبوع الماضي بزيادة بلغت نسبتها 13.7 في المائة عن الأسبوع السابق له.

جاء ذلك في إفادات للبنك المركزي، كشف خلالها عن نمو مبيعات 14 قطاعا، في حين تراجعت ثلاث قطاعات خلال الأسبوع الماضي.

ووفق الإفادات ذاتها، والتي نقلتها صحيفة “الاقتصادية” تصدر قطاع التعليم النمو بواقع 233 في المائة مسجلا إنفاقا قياسيا بلغ 890.1 مليون ريال.

وتزامنت هذه الزيادة في الإنفاق مع عودة الطلاب إلى قاعات الدراسة لبداية عامهم الدراسي الجديد، إذ انتظم في بداية العام الجديد أكثر من 5.8 مليون طالب وطالبة في المرحلة الابتدائية والمتوسطة وكذلك الثانوية، إضافة إلى 315.9 ألف طالبا وطالبة في مرحلة رياض الأطفال.

الكلمات الدلالية:
التعليم الدراسة العام الدراسي بدء الدراسة مستلزمات التعليم

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