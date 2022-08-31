أهم 10.. مختصر أخبار اليوم الأربعاء

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، والتي جاءت كالتالي:

عاجل.. أول تعليق من “حقوق الإنسان” على واقعة دار “أيتام مشيط”

في أول تعليق لها، أعلنت هيئة حقوق الإنسان أنها تتابع حادثة دار التربية الاجتماعية بمنطقة عسير.. المزيد هنا:

مفاجأة.. المتحدث الرسمي باسم هيئة المساحة الجيولوجية يكشف سبب الهزة الأرضية بالباحة

كشف المتحدث الرسمي باسم هيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، سبب الهزة الأرضية التي تعرضت لها منطقة الباحة اليوم.. المزيد هنا :

عاجل.. إحباط تهريب 47 مليون قرص إمفيتامين مخدر (فيديو وصور)

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنها تمكنت من إحباط تهريب نحو 47 مليون قرص إمفيتامين مخدر.. المزيد هنا :

عاجل.. النيابة العامة تباشر التحقيق في حادثة دار “أيتام مشيط”

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ماتم رصده من مركز الرصد النيابي من محتويات معلوماتية.. المزيد هنا :

عاجل.. حساب المواطن يوضح خطوات الاعتراض على نتيجة الأهلية

حدد حساب المواطن في بيان عاجل خطوات الاعتراض على نتيجة الأهلية في برنامج حساب المواطن، على.. المزيد هنا :

تصريح مهم من الأحوال المدنية حول بطاقة الهُوية الوطنية وسجل الأسرة

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على أن بطاقة الهُوية الوطنية هي المستند الرسمي لإثبات الشخصية للمواطنين والمواطنات.. المزيد هنا:

“الداخلية” تعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية بالمديرية.. المزيد هنا:

رئاسة أمن الدولة تصنف عددا من الشخصيات اليمنية على قائمة الإرهاب

قامت رئاسة أمن الدولة بتصنيف عدد من الشخصيات اليمنية كشخصيات إرهابية؛ بحسب خبر عاجل نشرته قناة “الإخبارية”… المزيد هنا :

هل يمكن عمل تفويض لقيادة مركبة في حال وجود مخالفات ؟

أكدت الإدارة العامة للمرور على أهمية تسديد المخالفات قبل عمل تفويض قيادة مركبة حال السفر.. المزيد هنا :

أغرب فيديو من قلب السيول.. مذيع باكستاني غارقا في المياه ويؤدي عمله!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام، فيديو غريب لمذيع باكستاني يغطي الحدث لكن بطريقة غريبة.. المزيد هنا :

حقيقة فيديو انهيار بعض المنازل في الباحة بسبب الهزة الأرضية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات مزعومة لانهيار بعض المنازل ومدرسة في الباحة، نتيجة الهزة الأرضية التي شهدتها المنطقة صباح اليوم.. المزيد هنا :