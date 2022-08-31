الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
سقوط طائرة مدنية في الإمارات وإصابة قائدها
بعد السيول.. زلزال قوي يضرب باكستان
السماء تمطر حجارة من البرد .. وفاة فتاة وإصابة 30 آخرين في إسبانيا (فيديو)
«مكافحة المخدرات» تكشف عن تأثيرات وأضرار أقراص الإمفيتامين
موسكو تهاجم بروكسل بسبب أزمة التأشيرات .. ماذا يحدث؟
لحظة عثور مركب صيد على مصري ظل 3 أيام في البحر قرب سواحل ليبيا (فيديو)

دولي

سقوط طائرة مدنية في الإمارات وإصابة قائدها

سقوط طائرة مدنية في الإمارات وإصابة قائدها
٠٩:٤٠:٠٤ م، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات، مساء اليوم الأربعاء، سقوط طائرة مدنية صغيرة، وإصابة قائدها، وبينت التحقيقات الأولية أن الحادث بسبب عطل فني.

وأوضحت، الهيئة في بيان لها اليوم، أنه بالتنسيق مع الجهات المختصة، تبين سقوط طائرة مدنية صغيرة من نوع الطائرات ذات الأجنحة الثابتة من طراز “سيسنا” ذات المحرك الواحد المخصصة لأغراض الهواة في المواقف الخارجية التابعة لحرم جامع الشيخ زايد الكبير، وباشرت الفرق المعنية على الفور بالاستجابة للحدث.

وبينت الهيئة “أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحادث نتج عن عطل فني أثناء توجه الطائرة للهبوط في مطار البطين الخاص، وقد سقطت الطائرة في منطقة خالية من الأفراد.

وأضافت أنه نتج عن الحادث إصابة قائد الطائرة وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ومتابعة الحالة الصحية.

الكلمات الدلالية:
أبو ظبي الإمارات سقوط طائرة طائرة

مواد ذات صلة

المزيد
ميانمار.. حزب متطرف يرفض تعديل قوانين التمييز ضد مسلمي الروهنجيا

ميانمار.. حزب متطرف يرفض تعديل قوانين التمييز ضد مسلمي الروهنجيا

منذ 7 سنوات
سكاي نيوز: واشنطن تحذر إسرائيل من هجوم بري على غزة

سكاي نيوز: واشنطن تحذر إسرائيل من هجوم بري على غزة

منذ 8 سنوات
«الحريري» يتصل بـ«ميشال عون» ويبلغه بموعد عودته إلى لبنان

«الحريري» يتصل بـ«ميشال عون» ويبلغه بموعد عودته إلى لبنان

منذ 5 سنوات
المواشي عائمة في مياه الفيضانات التي اجتاحت أحمد آباد الهندية

المواشي عائمة في مياه الفيضانات التي اجتاحت أحمد آباد الهندية

منذ شهرين

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *