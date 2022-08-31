سقوط طائرة مدنية في الإمارات وإصابة قائدها

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات، مساء اليوم الأربعاء، سقوط طائرة مدنية صغيرة، وإصابة قائدها، وبينت التحقيقات الأولية أن الحادث بسبب عطل فني.

وأوضحت، الهيئة في بيان لها اليوم، أنه بالتنسيق مع الجهات المختصة، تبين سقوط طائرة مدنية صغيرة من نوع الطائرات ذات الأجنحة الثابتة من طراز “سيسنا” ذات المحرك الواحد المخصصة لأغراض الهواة في المواقف الخارجية التابعة لحرم جامع الشيخ زايد الكبير، وباشرت الفرق المعنية على الفور بالاستجابة للحدث.

وبينت الهيئة “أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحادث نتج عن عطل فني أثناء توجه الطائرة للهبوط في مطار البطين الخاص، وقد سقطت الطائرة في منطقة خالية من الأفراد.

وأضافت أنه نتج عن الحادث إصابة قائد الطائرة وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ومتابعة الحالة الصحية.