تعرف على أسعار الريال مقابل الدولار

تواصل ـ واس:

أصدرتْ وكالةُ الأنباء “واس” النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعار العملات والمعادن والنفط.

ووفق “النشرة الاقتصادية”، بلغَ سعرُ صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:

الريال السعودي 3.75.

الدرهم الإماراتي 3.67.

الدينار البحريني 0.37.

الريال العماني 0.38.

الريال القطري 3.64.

الدينار الكويتي 0.30.

الجنيه المصري 19.21.

اليورو 0.99 .

الجنيه الإسترليني 0.85.

اليوان الصيني 6.89.

تناولتِ النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة، وبلغَ سعرُ كلٍّ من:

الذهب 1729.3 دولارًا أمريكياً للأوقية.

الفضة 17.93 دولارًا للأوقية.

البلاتينيوم 829 دولارًا للأوقية.

البلاديوم 2082.31 دولارًا للأوقية.

في شأن النفط، بلغتِ الأسعارُ لكلٍّ من:

برنت 96.8 دولارًا أمريكيًّا.

نايمكس خفيف 91.17 دولارًا.

نفط الغاز 1082 دولارًا.

الغاز الطبيعي 9.001 دولارات.

غاز البروبان 5695 دولارًا.