الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
6 عوامل تسبب اضطرابات النوم لدى كبار السن
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منوعات

6 عوامل تسبب اضطرابات النوم لدى كبار السن

6 عوامل تسبب اضطرابات النوم لدى كبار السن
١٠:٢٤:٢٤ م، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد مجلس شؤون الأسرة أن اضطرابات النوم مشكلة تعيق راحة كبار السن الجسدية والنفسية، وللأسرة دور كبير في مساعدتهم على تجاوزها.

وأوضح المجلس، في إنفوجرافيك نشره عبر حسابه في “تويتر”، أن هناك العديد من العوامل التي تسبب اضطرابات النوم لدى كبار السن كالتالي:

– انقطاع النفس والاختناق أثناء النوم بشكل متكرر بسبب زيادة الوزن

– الحركات الاهتزازية المفاجئة في عضلة القدم

– التفكير بشكل متزايد والقلق

– الأمراض المزمنة

– الإسراف في تناول الأدوية المسكنة للحساسية والصداع

– تناول محتويات الكافيين، مثل القهوة والشاي بشكل مفرط

ونصح مجلس شؤون الأسرة، باتباع عدة طرق ونصائح لتحسين المعدل الطبيعي للنوم كالتالي:

1- تحديد موعد نوم واستيقاظ بصورة منتظمة

2- ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميا

3- الحرص على التنزه واستنشاق الهواء النظيف

الكلمات الدلالية:
اضطرابات النوم النوم كبار السن مجلس شؤون الأسرة

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