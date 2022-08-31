القبض على مواطنين سرقا أجهزة إلكترونية من مرافق تعليمية

تواصل- فريق التحرير:

أعلن الأمن العام، أن شرطة منطقة الجوف تمكنت من القبض على مواطنين قاما بعملية سطو على مرافق تعليمية وسرقة أجهزة إلكترونية.

وفي بيان للأمن العام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال :” قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطنين لسرقتهما أجهزة إلكترونية من مرافق تعليمية بمحافظة القريات (تمت استعادة بعضها)”.

وأضاف البيان أنه، جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.