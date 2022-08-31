السماء تمطر حجارة من البرد .. وفاة فتاة وإصابة 30 آخرين في إسبانيا (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

بعد الجفاف، شهدت إسبانيا هطول حبات برد بأحجام ضخمة أدت إلى مصرع فتاة وإصابة 30 آخرين، في واقعة لم تحدث منذ 20 عامًا.

وأظهر فيديو متداول لحظة تساقط حبات البرد بأحجام الحجارة، خلال عاصفة عنيفة في شمال شرق إسبانيا.

وقالت رئيسة البلدية كارمي فال للتلفزيون الإسباني، الإذاعة الوطنية، إن الفتاة كانت مع والديها في بلدة لا بيسبال ديمبوردا في منطقة كاتالونيا عندما صدمتها البرد يوم الثلاثاء.

وتوفيت الفتاة متأثرة بصدمة شديدة في الرأس في المستشفى صباح الأربعاء، حسبما أفادت مورسيا توداي.

وأضاف الموقع الإخباري أن قطر حجر البرد الذي أصابها يبلغ أربع بوصات (10 سم).

وعولج أكثر من 30 شخصا من إصابات بعد العاصفة التي تعد الأقوى من نوعها في كاتالونيا منذ 20 عاما، بحسب حكومة المنطقة.