الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. نجاة مواطنة من موت محقق بعد سقوطها من الدور التاسع في إسطنبول
بالفيديو.. أمطار غزيرة على العيدابي بجازان
سقوط طائرة مدنية في الإمارات وإصابة قائدها
بعد السيول.. زلزال قوي يضرب باكستان
السماء تمطر حجارة من البرد .. وفاة فتاة وإصابة 30 آخرين في إسبانيا (فيديو)
«مكافحة المخدرات» تكشف عن تأثيرات وأضرار أقراص الإمفيتامين

اهم الاخبار

بالفيديو.. نجاة مواطنة من موت محقق بعد سقوطها من الدور التاسع في إسطنبول

بالفيديو.. نجاة مواطنة من موت محقق بعد سقوطها من الدور التاسع في إسطنبول
١٠:٠٣:٤٢ م، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

حفظ الله.. أنقذ مواطنة تبلغ من العمر ١٤ عاما سقطت من نافذة شقة في الطابق التاسع بالعاصمة القديمة لتركيا اسطنبول، وتم نقلها إلى المستشفى وهي في حالة صحية مستقرة.

ونشرت بعض القنوات الفضائية التركية فيديوهات وصورا تظهر سقوط الفتاة الصغيرة، لكن حفظ الله أنقذها حيث توقف سقوطها على الأعمدة في الدور السادس.

وظلت الفتاة عالقة بهذا العمود حتى وصلت الشرطة والمسعفون الذين قاموا بنقلها إلى المستشفى على الفور.

وبحسب تقارير صحفية تركية؛ أكدت أن حالة المواطنة ولله الحمد مستقرة، وتتلقّى العلاجات اللازم في إحدى المستشفيات التركية.

 

الكلمات الدلالية:
14 عاما العاصمة التركية العناية الإلهية سقوط مواطنة من الدور التاسع

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. متحدث «الصحة» يوجّه عدة نصائح للوقاية من «كورونا» خلال التنزّه والترفيه

بالفيديو.. متحدث «الصحة» يوجّه عدة نصائح للوقاية من «كورونا» خلال التنزّه والترفيه

منذ سنتين
اليوم.. إطلاق الدوريات والزيّ الجديد لرجال الأمن (صور)

اليوم.. إطلاق الدوريات والزيّ الجديد لرجال الأمن (صور)

منذ 7 سنوات
«الشؤون الإسلامية» توضح ضوابط صلاة الجمعة والجماعة في المساجد

«الشؤون الإسلامية» توضح ضوابط صلاة الجمعة والجماعة في المساجد

منذ سنتين
«النقد»: التنسيق مع «العمل» مُستمر لضمان السرية المصرفية في «حساب المواطن»

«النقد»: التنسيق مع «العمل» مُستمر لضمان السرية المصرفية في «حساب المواطن»

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *