بالفيديو.. نجاة مواطنة من موت محقق بعد سقوطها من الدور التاسع في إسطنبول

تواصل ـ فريق التحرير:

حفظ الله.. أنقذ مواطنة تبلغ من العمر ١٤ عاما سقطت من نافذة شقة في الطابق التاسع بالعاصمة القديمة لتركيا اسطنبول، وتم نقلها إلى المستشفى وهي في حالة صحية مستقرة.

ونشرت بعض القنوات الفضائية التركية فيديوهات وصورا تظهر سقوط الفتاة الصغيرة، لكن حفظ الله أنقذها حيث توقف سقوطها على الأعمدة في الدور السادس.

وظلت الفتاة عالقة بهذا العمود حتى وصلت الشرطة والمسعفون الذين قاموا بنقلها إلى المستشفى على الفور.

وبحسب تقارير صحفية تركية؛ أكدت أن حالة المواطنة ولله الحمد مستقرة، وتتلقّى العلاجات اللازم في إحدى المستشفيات التركية.