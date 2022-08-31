بعد السيول.. زلزال قوي يضرب باكستان

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بعد موجة السيول العنيفة التي ضربت باكستان، والتي تسببت في أضرار فادحة ووفاة أكثر من 1000 شخص وتشريد الملايين، ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر اليوم إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 34 كيلومتراً، وعلى بُعد 15 كيلومتراً جنوب شرق مدينة قلات البلوشية.

وشعر بهزة الزلزال سكان الشطر الشمالي من إقليم بلوشستان، بما في ذلك مناطق قلات ونوشكي وسِبّي وخضدار.