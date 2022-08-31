لحظة عثور مركب صيد على مصري ظل 3 أيام في البحر قرب سواحل ليبيا (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت السلطات الليبية قبل أيام غرق مركب هجرة غير شرعية، يحمل 27 مصريا في البحر المتوسط، حيث كانوا في طريقهم إلى إيطاليا.

وقالت إن المركب تعرض للغرق في الساحل الشرقي لمنطقة طلميثة حيث تم العثور على 6 من الشباب، الذين كانوا على متن المركب.

فيما لا يزال الباقي وعددهم 21 في عداد المفقودين، حيث تواصل السلطات البحث عنهم.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة عثور أحد مركب تحمل صيادين على أحد الشباب المفقود.

ويظهر في الفيديو الذي وثقه أحد الصيادين، لحظة انتشال الشاب الذي كان في حالة يرثى لها، مشيرًا إلى أنه مفقود في الماء منذ 3 أيام، حيث كان متعلقًا بجالون بلاستيكي “جيركن”.

وظهر الشاب في حالة إعياء شديدة، فيما ظهر على جسده آثار تقرحات من الماء.