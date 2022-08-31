الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة بالهيئة الملكية.. التفاصيل ورابط التقديم
حقيقة فيديو انهيار بعض المنازل في الباحة بسبب الهزة الأرضية
إيران تتراجع وتطالب دبلوماسيها بعدم التعرض لسمعة «الصدر»
«التجارة»: استدعاء 40 مركبة دودج Durango لخلل قد يسبب حوادث
أغرب فيديو من قلب السيول.. مذيع باكستاني غارقا في المياه ويؤدي عمله!
هدايا وبهجة وسرور.. «فريق أكسجين» التطوعي يزور قسم الأطفال بمدينة الملك سعود الطبية

فرص

وظائف شاغرة بالهيئة الملكية.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة بالهيئة الملكية.. التفاصيل ورابط التقديم
٠٨:٢٩:١٩ م، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية بينبع عن توفر وظائف شاغرة لحملة الشهادة الجامعية (الدبلوم)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية :

  1. أخصائى – طوارئ (طبيب)
  2. محاضر – صحة عامة
  3. أستاذ مشارك – تقنية الكيمياء الصناعية (كيمياء عضوية)
  4. أستاذ مساعد – إدارة الاعمال
  5. أستاذ مساعد – هندسة القوى الكهربائية
  6. أستاذ مساعد – علوم الحاسب
  7. فني معمل – مهارة الكهرباء الصناعية
  8. مدرب – مكافحة الحرائق
  9. مدرب – تقنية هندسة اللحام
  10. مدرب – تقنية هندسة الفحوصات اللاائتلافية وتقييمها
  11. وغيرها
رابط التقديم 
وللاطلاع على بقية التفاصيل و الشروط من الموقع الرسمي من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
الكلمات الدلالية:
فرص وظائف وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
500 وظيفة شاغرة في معرض الكلية التقنية بالخرج

500 وظيفة شاغرة في معرض الكلية التقنية بالخرج

منذ 7 سنوات
بدء القبول والتسجيل بالمعهد التقني للألبان والأغذية في الخرج

بدء القبول والتسجيل بالمعهد التقني للألبان والأغذية في الخرج

منذ 9 سنوات
معهد طيران القوات البرية يعلن موعد مراجعة المقبولين مبدئياً للجنة الفرعية

معهد طيران القوات البرية يعلن موعد مراجعة المقبولين مبدئياً للجنة الفرعية

منذ 7 سنوات
وظائف إدارية شاغرة في «الاتصالات السعودية»

وظائف إدارية شاغرة في «الاتصالات السعودية»

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *