وظائف شاغرة بالهيئة الملكية.. التفاصيل ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية بينبع عن توفر وظائف شاغرة لحملة الشهادة الجامعية (الدبلوم)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية :

رابط التقديم

وللاطلاع على بقية التفاصيل و الشروط من الموقع الرسمي من خلال الرابط التالي