حقيقة فيديو انهيار بعض المنازل في الباحة بسبب الهزة الأرضية

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات مزعومة لانهيار بعض المنازل ومدرسة في الباحة، نتيجة الهزة الأرضية التي شهدتها المنطقة صباح اليوم.

من جانبه نفى مراسل قناة “الإخبارية”، صحة هذه الفيديوهات، مؤكدًا أن الهزة الأرضية لم ينتج عنها أي أضرار سواء كانت على المباني أو الطرقات أو المنازل أو الممتلكات أو المدارس.

وتابع مراسل الإخبارية:” انتشر مقطع يوضح حدوث انهيار في أحد المدارس، ولم يكن هذا الأمر قد تم وإنما كانت عملية صيانة سابقة وليس لها علاقة بالهزة الأرضية”.

وأكمل، أيضا انتشرت بعض المقاطع حول مباشرة فرق الدفاع المدني انهيار بعض المنازل.

فيما أكد الدفاع المدني عدم صحة هذه المقاطع وأن ما ورد لهم هو بلاغ واحد فقط، ولم يكن هناك آثار مترتبة على هذا البلاغ وإنما كان أيضا فقط من الإحساس بالهزة.

وأضاف، بشأن ما أثير حول تساقط الصخور في المخواة، تبين عدم وجود أثار مرتبة على ذلك ولم ينتج عنها أضرار، كونها لم تسقط على الطرقات أو المباني بل في مناطق نائية.