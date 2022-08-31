الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
أغرب فيديو من قلب السيول.. مذيع باكستاني غارقا في المياه ويؤدي عمله!
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منوعات

أغرب فيديو من قلب السيول.. مذيع باكستاني غارقا في المياه ويؤدي عمله!

أغرب فيديو من قلب السيول.. مذيع باكستاني غارقا في المياه ويؤدي عمله!
٠٧:٥٠:٤٧ م، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام، فيديو غريب لمذيع باكستاني يغطي الحدث لكن بطريقة غريبة، حيث بدا غارقًا في مياه السيول ممسكًا بصخرة حتى لا تجرفه المياه ويقدم تقريره للقناة التي يعمل بها.
وفي الفيديو يظهر المذيع وهو  يستجمع قواه ويبتلع بعضاً من ماء الفيضانات ويمسك بالميكروفون في اليد الأخرى ويقدم تقريره الإخباري.

وبدا  أنه متمسك بصخرة لإنقاذ نفسه من المياه الجارفة.

كما يمكن سماعه وهو يصف الوضع من داخل المياه التي تأخذه مع تدفقها، فيبدو كأنه غير قادر على التوازن أو الوقوف بشكل سليم.

وتسببت الفيضانات في مقتل أكثر من 1000 شخص، وأثرت في أكثر من 30 مليون شخص، ودمرت محاصيل الأرز والقطن.

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باكستان سيول باكستان غرائب وطرائف فيديو غريب مذيع

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