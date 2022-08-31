«التجارة»: استدعاء 40 مركبة دودج Durango لخلل قد يسبب حوادث
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، استدعاء 40 مركبة، من نوع دودج “Durango” رام “2500”، موديلات سنة 🗓 2019 – 2022
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن سبب الاستدعاء وجود لخلل في نظام مانع انغلاق الفرامل قد يؤدي إلى ضعف أداء عمل نظام الثبات الإلكتروني مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.
ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء البرمجة والإصلاحات اللازمة مجانا.
لسلامتكم ..
نعلن عن #استدعاء 40 مركبة
🚘 دودج "Durango"
🚘 رام "2500"
🗓 2019 – 2022
🔻 لخلل في نظام مانع انغلاق الفرامل قد يؤدي إلى ضعف أداء عمل نظام الثبات الإلكتروني مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.#سلمني_واسلم | https://t.co/2sULP2q8D9 🔗 pic.twitter.com/HygYm3TCzr
— وزارة التجارة (@MCgovSA) August 31, 2022