«التجارة»: استدعاء 40 مركبة دودج Durango لخلل قد يسبب حوادث

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، استدعاء 40 مركبة، من نوع دودج “Durango” رام “2500”، موديلات سنة 🗓 2019 – 2022

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن سبب الاستدعاء وجود لخلل في نظام مانع انغلاق الفرامل قد يؤدي إلى ضعف أداء عمل نظام الثبات الإلكتروني مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء البرمجة والإصلاحات اللازمة مجانا.