الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
إيران تتراجع وتطالب دبلوماسيها بعدم التعرض لسمعة «الصدر»
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دولي

إيران تتراجع وتطالب دبلوماسيها بعدم التعرض لسمعة «الصدر»

إيران تتراجع وتطالب دبلوماسيها بعدم التعرض لسمعة «الصدر»
٠٨:٠٢:٠٩ م، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أصدر مجلس الأمن القومي الإيراني خلال جلسة طارئة لبحث التطورات في العراق، أمرًا بمنع التعرض لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لتفادي تأجيج الشارع والدخول في حرب شيعية.

ونقلت “الجريدة” الكويتية، عن مصدر في المجلس، أن السفير السابق في بغداد إيرج مسجدي وقائد فيلق القدس إسماعيل قآني هما من طلبا من المجلس إصدار تعميم يمنع التعرض لسمعة الصدر في إيران خوفاً من تأجيج الشارع العراقي وإثارة فتنة يمكن أن تؤدي إلى حرب شيعية- شيعية.
وأضافت :” وبالفعل تم إصداره، وإرسال الأمر على الفور إلى الحوزة العلمية، ومنظمة إدارة أئمة الجمعة كي تعممه على رجال الدين، وأئمة الجمعة في إيران، إضافة إلى وزارة الإرشاد لتعميمه على الصحف ووسائل الإعلام كلها”.

وأضاف المصدر- حسب الجريدة- أن القرار أيضاً شمل أمر السفير الإيراني في بغداد بإرسال رسائل إلى جميع الأطياف السياسية الشيعية، والتحذير من فتنة يمكن أن تؤدي إلى إشعال فتيل حرب شيعية بالعراق، فضلاً عن إرسال رسالة إلى الصدر شخصياً عبر الواسطات الموجودة بأن إيران لن تتحمل إشعال فتيل حرب شيعية بالقرب من حدودها، ودعوته إلى حوار شيعي.

الكلمات الدلالية:
إيران العراق حرب شيعية مقتدى الصدر

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