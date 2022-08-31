هدايا وبهجة وسرور.. «فريق أكسجين» التطوعي يزور قسم الأطفال بمدينة الملك سعود الطبية

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قام أعضاء من فريق أكسجين التطوعي بمبادرة زيارة لقسم الأطفال بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض.

وتأتي الزيارة ضمن عدد كبير من مبادرات الفريق المتنوعة والشاملة في الحياة الاجتماعية وتزويد المجتمع بأفضل المبادرات التي لها دور كبير في زرع روح التطوع وبذل المزيد نحو المجتمع وخدمته في ذلك التنوع .

وقد كان من أبرز ما شملته الزيارة الاجتماعية التطوعية لفريق أكسجين إدخال السرور للأطفال بعدة برامج ترفيهية وتوزيع الهدايا عليهم والترويح عنهم بالحوار القصير الشيّق مع كل طفل في كل غرفة، حيث كان لهذه الزيارة الأثر الفعّال في نفوس الأطفال وذويهم.