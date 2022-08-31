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السديس يوجه بتقديم أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام
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السديس يوجه بتقديم أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام

السديس يوجه بتقديم أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام
٠٦:٥١:٠٣ م، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الأربعاء، بتقديم أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.

والتقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ السديس اليوم، بعددٍ من المعتمرين وزوار بيت الله الحرام.

واستمع السديس إلى اقتراحات زوار بيت الله الحرام، مؤكداً على بذل المزيد من الجهد في سبيل خدمة المسجد الحرام، وتقديم أفضل الخدمات لهم حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، وذلك تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله -.

من جانبهم عبر المعتمرون عن شكرهم وتقديرهم لمعالي الرئيس العام على استماعه ومتابعته الدائمة والمستمرة من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف بيت الله العتيق.

 

 

الكلمات الدلالية:
الشيخ السديس المسجد الحرام رئاسة شؤون الحرمين شؤون الحرمين

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