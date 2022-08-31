الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى

عاجل

نقل مهاتير محمد إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا
هل يمكن عمل تفويض لقيادة مركبة في حال وجود مخالفات ؟
ضبط كميات صادمة من الأسلحة البيضاء مع مسافرين قبل دخولها الكويت
مخازن ألمانيا تنفد من أسلحتها.. ماذا حدث
رئاسة أمن الدولة تصنف عددا من الشخصيات اليمنية على قائمة الإرهاب
شاهد.. عاصفة بردية على «قرية بدالة» بمكة المكرمة

دولي

نقل مهاتير محمد إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا

نقل مهاتير محمد إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا
٠٦:٤٨:٠٤ م، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – وكالات:

أعلن مكتب رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد، نقله إلى المستشفى اليوم الأربعاء بعد أن أثبتت الفحوص إصابته بكوفيد-19.

وقال المكتب في بيان له إن مهاتير (97 عاما) “نقل إلى المعهد الوطني للقلب ليخضع للمراقبة خلال الأيام القليلة المقبلة كما نصح الفريق الطبي”، دون ذكر أي تفاصيل بخصوص حالته.

وتلقى مهاتير ثلاث جرعات على الأقل من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، وكانت آخر جرعة معروفة في نوفمبر 2021 وذلك وفقا لتصريحات أدلى بها هو ومسؤولون بالحكومة في وقت سابق.

الكلمات الدلالية:
كورونا ماليزيا مستشفى مهاتير محمد

مواد ذات صلة

المزيد
كييف تحذر جنودها من “حيلة” روسية للتوغل في أوكرانيا

كييف تحذر جنودها من “حيلة” روسية للتوغل في أوكرانيا

منذ 6 أشهر
«إسناد»: استهداف الحوثي لسوق السمك والمستشفى انتهاك للقانون الدولي

«إسناد»: استهداف الحوثي لسوق السمك والمستشفى انتهاك للقانون الدولي

منذ 4 سنوات
الأمم المتحدة تدعو نظام الأسد لرفع الحصار عن «دوما»

الأمم المتحدة تدعو نظام الأسد لرفع الحصار عن «دوما»

منذ 4 سنوات
“الأحمر” يُعلن مكافأة 50 مليون ريال لمن يلقي القبض على “المخلوع”

“الأحمر” يُعلن مكافأة 50 مليون ريال لمن يلقي القبض على “المخلوع”

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *