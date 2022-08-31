الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى

عاجل

هل يمكن عمل تفويض لقيادة مركبة في حال وجود مخالفات ؟
ضبط كميات صادمة من الأسلحة البيضاء مع مسافرين قبل دخولها الكويت
مخازن ألمانيا تنفد من أسلحتها.. ماذا حدث
رئاسة أمن الدولة تصنف عددا من الشخصيات اليمنية على قائمة الإرهاب
شاهد.. عاصفة بردية على «قرية بدالة» بمكة المكرمة
عملية ناجحة في مستشفى الدرعية لتكميم معدة مريضة تجاوز وزنها 183 كجم

محليات

هل يمكن عمل تفويض لقيادة مركبة في حال وجود مخالفات ؟

هل يمكن عمل تفويض لقيادة مركبة في حال وجود مخالفات ؟
٠٦:٣٣:٢٤ م، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للمرور على أهمية تسديد المخالفات قبل عمل تفويض قيادة مركبة حال السفر.

جاء ذلك في رد من المرور على سؤال مغرد قال فيه “السلام عليكم هل أقدر أعمل تفويض سفر خارج السعودية وعلي مخالفات؟”.

وأجابت الإدارة العامة للمرور بقولها “ينص نظام المرور المادة السابعة عشر الفقرة 2 بتسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له وأن لا يكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة”.

الكلمات الدلالية:
المرور تفويض قيادة مركبة مخالفات مرورية مركبة

مواد ذات صلة

المزيد
المملكة تنفي تعرض خطوط أنابيبها النفطية لأي هجوم

المملكة تنفي تعرض خطوط أنابيبها النفطية لأي هجوم

منذ 11 سنة
سحب 20 ألف كرتونة حليب أطفال من منتجات الشركة الفرنسية

سحب 20 ألف كرتونة حليب أطفال من منتجات الشركة الفرنسية

منذ 5 سنوات
تنظيم القاعدة باليمن يسرب مقطع فيديو للدبلوماسي (الخالدي) المختطف (فيديو)

تنظيم القاعدة باليمن يسرب مقطع فيديو للدبلوماسي (الخالدي) المختطف (فيديو)

منذ 10 سنوات
«المملكة» تحقق المركز الثاني عالمياً في تقرير التنافسية الرقمية

«المملكة» تحقق المركز الثاني عالمياً في تقرير التنافسية الرقمية

منذ 12 شهر

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *