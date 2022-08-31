هل يمكن عمل تفويض لقيادة مركبة في حال وجود مخالفات ؟

تواصل – فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للمرور على أهمية تسديد المخالفات قبل عمل تفويض قيادة مركبة حال السفر.

جاء ذلك في رد من المرور على سؤال مغرد قال فيه “السلام عليكم هل أقدر أعمل تفويض سفر خارج السعودية وعلي مخالفات؟”.

وأجابت الإدارة العامة للمرور بقولها “ينص نظام المرور المادة السابعة عشر الفقرة 2 بتسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له وأن لا يكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة”.