الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
رئاسة أمن الدولة تصنف عددا من الشخصيات اليمنية على قائمة الإرهاب
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رئاسة أمن الدولة تصنف عددا من الشخصيات اليمنية على قائمة الإرهاب

رئاسة أمن الدولة تصنف عددا من الشخصيات اليمنية على قائمة الإرهاب
٠٦:٢١:٠٦ م، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير: 

قامت رئاسة أمن الدولة بتصنيف عدد من الشخصيات اليمنية كشخصيات إرهابية؛ بحسب خبر عاجل نشرته قناة “الإخبارية”.

وفي سلسلة تغريدات لقناة الإخبارية على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”؛ أكدت النيابة العامة تصنيف “محمد عبدالكريم الغماري” يمني الجنسية لتلقيه دورات عسكرية في إيران وارتباطه بشكل مباشر بعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وأضافت رئاسة أمن الدولة: كذلك تصنيف “منصور أحمد السعدي” يمني الجنسية لتعاونه في تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن وتلقيه التدريبات في إيران ويعد العقل المدبر للهجمات على الشحنات الدولية في البحر الأحمر.

كما صنفت الرئاسة أيضا؛ أحمد الجوهري يمني الجنسية لارتباطه بعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

الكلمات الدلالية:
أمن الدولة إرهابيين زكريا حجر

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