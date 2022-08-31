الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى

عاجل

ضبط كميات صادمة من الأسلحة البيضاء مع مسافرين قبل دخولها الكويت
مخازن ألمانيا تنفد من أسلحتها.. ماذا حدث
رئاسة أمن الدولة تصنف عددا من الشخصيات اليمنية على قائمة الإرهاب
شاهد.. عاصفة بردية على «قرية بدالة» بمكة المكرمة
عملية ناجحة في مستشفى الدرعية لتكميم معدة مريضة تجاوز وزنها 183 كجم
«الأرصاد»: سيول وبرد على منطقة جازان حتى هذه الساعة

دولي

ضبط كميات صادمة من الأسلحة البيضاء مع مسافرين قبل دخولها الكويت

ضبط كميات صادمة من الأسلحة البيضاء مع مسافرين قبل دخولها الكويت
٠٦:٢٩:٤٥ م، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل-فريق التحرير :

تمكنت الإدارة العامة للجمارك في الكويت، من ضبط عدد كبير من الأسلحة البيضاء مع مسافرين قادمين إلى البلاد.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة سليمان عبد العزيز الفهد، أن الإدارة العامة للجمارك ورجالها لا يألون جهداً في المنع والتصدي لأي محاولات لإدخال أي أدوات غير مشروعة للبلاد، مشيراً إلى أنه في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها الإدارة العامة للجمارك لمنع دخول جميع الممنوعات للبلاد عبر منافذها البرية والبحرية والجوية، فقد تم ضبط الكثير من الأسلحة مثل: “رنق بوكس- سواطير- سكاكين- كلبشات- بخاخ الفلفل- مطّاعات- صواعق”.

وقال الفهد، إن الأسلحة البيضاء تم ضبطها مع مسافرين قادمين عن طريق المطارات إضافة إلى الشحن الجوي، وتمت إحالتها إلى وزارة الداخلية التي لا تألو جهداً في التعاون والتنسيق المستمر معنا بهدف الحفاظ على أمن البلاد، ومنع دخول أي وسائل غير مشروعة.

وشدد الفهد على أن رجال الجمارك هم الدرع الحصين في مواجهة المتلاعبين والمتجاوزين والمروّجين وغيرهم من الذين يسعون إلى اختراق حواجز التفتيش وبثّ سمومهم، مؤكداً أننا لن نألو جهداً أيضا في الالتزام بتعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين، والتي تتمثل في ضرورة منع أي اختراقات ومنع دخول السموم للبلاد وغيرها من التجاوزات، مشيداً بدور رجال الجمارك الذين يعملون على قدم وساق في مختلف المنافذ بكل جهد وإخلاص وتفانٍ.

الكلمات الدلالية:
أسلحة بيضاء الجمارك الكويت مسافرين

مواد ذات صلة

المزيد
ارتفاع شهداء غزة إلى 1980.. واستئناف المفاوضات بالقاهرة غدًا

ارتفاع شهداء غزة إلى 1980.. واستئناف المفاوضات بالقاهرة غدًا

منذ 8 سنوات
طيران التحالف يُدمر مدفعية للحوثيين جنوبي عدن

طيران التحالف يُدمر مدفعية للحوثيين جنوبي عدن

منذ 7 سنوات
«عملاق الصناعة الأوروبية» تستعد لأكبر عجز محتمل في إمدادات الغاز

«عملاق الصناعة الأوروبية» تستعد لأكبر عجز محتمل في إمدادات الغاز

منذ شهرين
أسترالي يهدد بقتل مصلين في مسجد.. والشرطة تلقي القبض عليه

أسترالي يهدد بقتل مصلين في مسجد.. والشرطة تلقي القبض عليه

منذ 3 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *