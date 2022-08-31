الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
مخازن ألمانيا تنفد من أسلحتها.. ماذا حدث
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دولي

مخازن ألمانيا تنفد من أسلحتها.. ماذا حدث

مخازن ألمانيا تنفد من أسلحتها.. ماذا حدث
٠٦:٢٦:٠٢ م، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربروك، أن بلادها لن تتمكن من إرسال المزيد من الأسلحة لأوكرانيا بسبب نفاد المخازن لدينا؛ بحسب مصادر إعلامية.

وفي نفس السياق؛ كشفت وزارة الدفاع الأمريكية أن مخزوناتنا للأسلحة والذخيرة تم استنزافها بشدة بسبب الحرب في أوكرانيا ولم يتبق إلا القليل لدعمهم، يجب إبقاء ما يكفي من الأسلحة للدفاع عن أراضينا.

وأمس الثلاثاء عبرت وزارة الداخلية الألمانية عن قلقها بشأن مواقع تنشر معلومات مضللة ومؤيدة لروسيا؛ فيما أفادت نقابة الصحفيين الألمانية بأن الهدف هو “زعزعة استقرار المجتمع الألماني”.

من جانبه قال متحدث باسم الوزارة أمس الثلاثاء ردا على سؤال حول هذا الموضوع: “تلقينا بقلق معلومات حول وجود مواقع إلكترونية تبدو حقيقية لكنها مزيفة (في الواقع) ويجري ربطها بمواقع إخبارية راسخة عن طريق حسابات مزيفة في منصات تواصل اجتماعي بعينها”.

وأوضح المتحدث أن هذه المواقع يتم عليها اختلاق أخبار ونشر مقاطع فيديو مزيفة “وتهدف هذه الأعمال إلى تقويض الثقة في الساسة والمجتمع والمؤسسات الحكومية”.

وأشار إلى أن ذلك مثال على “حجم الدعاية المؤيدة لروسيا والمعلومات المضللة في ألمانيا”.

وكانت القناة الثانية للتلفزيون الألماني أبلغت منذ فترة عن العديد من المواقع الإخبارية المزيفة، التي بدت وكأنها حقيقية بشكل مخادع وتقوم بنشر “أخبار مزيفة” مشيرة إلى أن محتوى تلك الأخبار غالبا ما يكون مؤيدًا لروسيا ومعاديا لأوكرانيا.

الكلمات الدلالية:
الخارجية الألمانية حرب أوكرانيا قدرات أمريكا مخازن أسلحة

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