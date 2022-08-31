«الأرصاد»: سيول وبرد على منطقة جازان حتى هذه الساعة

تواصل ـ فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء تنبيها بشأن حالة الطقس في منطقة جازان خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوقع المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بمشيئة الله، استمرار حالة الأمطار المتوسطة إلى غزيرة والأتربة المثارة؛ مع تأثيرات مصاحبة عبارة عن نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية ، وتشمل الحالة: (جازان – أبوعريش ـ أحد المسارحة ـ الطوال ـ صامطة ـ صبيا ـ ضمد).

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنتهي الحالة الجوية بمشيئة الله اليوم الأربعاء عند الساعة التاسعة مساءا.