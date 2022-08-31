الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
«الأرصاد»: سيول وبرد على منطقة جازان حتى هذه الساعة
مفاجأة.. بايدن يقدم أوراق ترشحه لولاية ثانية في 2024
شاهد.. جريان السيول على وادي رعلة طريق قنا جنوب محايل عسير
وظائف بالهيئة العامة للأوقاف.. التفاصيل والشروط ورابط التقديم
سقوط مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي في الأردن
“هدف” يدعم توظيف أكثر من 160 ألفًا للعمل بالقطاع الخاص حتى نهاية يوليو

محليات

«الأرصاد»: سيول وبرد على منطقة جازان حتى هذه الساعة

«الأرصاد»: سيول وبرد على منطقة جازان حتى هذه الساعة
٠٥:٥٦:٥٦ م، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء تنبيها بشأن حالة الطقس في منطقة جازان خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوقع المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بمشيئة الله، استمرار حالة الأمطار المتوسطة إلى غزيرة والأتربة المثارة؛ مع تأثيرات مصاحبة عبارة عن نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية ، وتشمل الحالة: (جازان – أبوعريش ـ أحد المسارحة ـ الطوال ـ صامطة ـ صبيا ـ ضمد).

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنتهي الحالة الجوية بمشيئة الله اليوم الأربعاء عند الساعة التاسعة مساءا.

الكلمات الدلالية:
أحد المسارحة الحالة المطرية الوطني للأرصاد سيول وبرد منطقة جازان

مواد ذات صلة

المزيد
جزائية جدة تقضي بسجن “وليد أبو الخير” 15 عامًا

جزائية جدة تقضي بسجن “وليد أبو الخير” 15 عامًا

منذ 8 سنوات
«المسند» يجيب عن أكثر الأسئلة شيوعاً بشأن الشتاء

«المسند» يجيب عن أكثر الأسئلة شيوعاً بشأن الشتاء

منذ 4 سنوات
خادم الحرمين يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

خادم الحرمين يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

منذ 3 سنوات
عبد العزيز بن فهد يتبرأ من «mbc» ويقسم بتدمير القائمين على دعوة «كوني حرة»

عبد العزيز بن فهد يتبرأ من «mbc» ويقسم بتدمير القائمين على دعوة «كوني حرة»

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *