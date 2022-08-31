الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
بالصور.. جمعية بر “وصال” تقدم نخبة من برامجها التدريبية
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بالصور.. جمعية بر “وصال” تقدم نخبة من برامجها التدريبية

بالصور.. جمعية بر “وصال” تقدم نخبة من برامجها التدريبية
٠٤:٤٨:٣٢ م، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قدمت جمعية البر الخيرية بالثنية “وصال”، وبرعاية كريمة من بنك الجزيرة، سلسلة برامج تدريبية متنوعة تهدف لتحويل الفئات المستفيدة من الجمعية من فئة مستهلكة إلى فئة منتجة، وذلك بتثقيف القادرين على العمل من المستفيدين، وحثهم عليه، وتعريفهم بالوسائل المتاحة للعمل.

كما تسعى الجمعية من خلال تقديمها لهذه البرامج لتمكين المجتمع من الحفاظ على الحرف والمهن التي نتوارثها عن آبائنا، مع تمكين الاحتراف والتطوير لتجويدها وتحسينها.

حيث قدمت الجمعية للرجال دورتين مدة كل واحدة ثلاثة أيام بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، وذلك في مجالي إنتاج العسل وإدارة علاقات العملاء.

كما قدمت الجمعية للنساء دورتين متخصصتين مدة كل واحدة ثلاثة أيام، ركزت الأولى على التطبيق العملي في مجال صناعة النسيج والسدو، والثانية في مجال صناعة الصابون.

الجدير بالذكر أن الجمعية تقيم برامج تدريبية تأهيلية متنوعة، تخدم أبناء المنطقة وتسعى لنقلهم من الرعوية إلى التنموية، خلال سعيها للعمل ضمن رؤية 2030 الهادفة لبناء مجتمع تنموي.

 

الكلمات الدلالية:
الحرف المهن برامج تدريبية جمعيات البر جمعية وصال صناعة الصابون صناعة النسيج

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