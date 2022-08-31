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تصريح عاجل لـ “الطاقة الذرية” بعد زيارة محطة زابوروجيا
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تصريح عاجل لـ “الطاقة الذرية” بعد زيارة محطة زابوروجيا

تصريح عاجل لـ “الطاقة الذرية” بعد زيارة محطة زابوروجيا
٠٤:٥١:٠٦ م، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن إنهاء التهديدات المسلحة في محيط محطة زابوروجيا، يتطلب توفر إرادة سياسية.

وأوضح أن مهمة الوكالة في محطة زابوروجيا النووية، فنية وتهدف لمنع وقوع حادث نووي، مؤكدًا أن وكالة الطاقة الذرية تريد تفادي حادث نووي في محطة زابوروجيا الأوكرانية.

يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه الاتهامات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، حول الهجمات المستمرة على المحطة النووية، حيث أعلنت الإدارة الأوكرانية في نيكوبول، أن القوات الروسية قصفت مدينة إنيرغودار قرب محطة زابوروجيا.

بينما أكدت الدفاع الروسية، أن قذيفة مدفعية أوكرانية أصابت مبنى معالجة النفايات المشعة بمحطة زابوروجيا النووية.

فيما كشف رئيس الإدارة الموالية لروسيا في زابوروجيا، أن بعثة وكالة الطاقة الذرية لا تتواصل معنا رغم استعدادنا للقائها.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الأوكراني، أن الحرب بدأتها موسكو في شبه جزيرة القرم، وأنه يجب أن تنتهي هناك بطرد قواتها خارج حدودنا المعترف بها، مناشدًا المواطنين في شبه جزيرة القرم البقاء بعيدًا عن المنشآت العسكرية الروسية.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الطاقة الدولية رافائيل غروسي روسيا محطة زابوروجيا

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