الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
عاجل.. حساب المواطن يوضح خطوات الاعتراض على نتيجة الأهلية
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عاجل.. حساب المواطن يوضح خطوات الاعتراض على نتيجة الأهلية

عاجل.. حساب المواطن يوضح خطوات الاعتراض على نتيجة الأهلية
٠٤:١٦:٥٤ م، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حدد حساب المواطن في بيان عاجل خطوات الاعتراض على نتيجة الأهلية في برنامج حساب المواطن، على أن يكون ذلك في مدة أقصاها 90 يومًا من صدور الأهلية، وعبر الرابط ( هنا ).

كما أوضح برنامج حساب المواطن، أن خطوات الاعتراض على نتيجة الأهلية هي:

1- ادخل على حسابك واضغط على “دراسة الأهلية”.

2- من خلال “دراسة الأهلية، اضغط على “أسباب عدم أهلية المستفيد الرئيس أو التابع”.

3- بعد الاطلاع على التنبيه، يمكنك تقديم اعتراض وتأكيده.

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حساب المواطن يوضح الإجراء المتبع حال تأخير الرد على الاعتراض

وفي وقت سابق، أوضح برنامج حساب المواطن، أن نتائج الأهلية للدورة 58 صدرت “شهر سبتمبر 2022″، وأنه باستخدام حاسبة الدعم التقديرية يمكن معرفة معايير الاستحقاق والتحقق من الأهلية ومعرفة قيمة الاستحقاق التقريبية.

وأكد البرنامج أن الإجراء المتبع في حال تأخير الرد على الاعتراض بشأن نتائج الأهلية، الذي يقدمه أيٌّ من المستفيدين، يكون الرد من البرنامج في أقرب وقت ممكن، حيث يمكن للمستفيد معرفة حالة الاعتراض عن طريق حسابه.

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بيان حساب المواطن خطوات الاعتراض دراسة الأهلية قيمة الاستحقاق التقريبية نتيجة الأهلية في برنامج حساب المواطن

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