الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
شيخوخة الجلد.. عناصر غذائية يجب تناولها لحمايتك
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شيخوخة الجلد.. عناصر غذائية يجب تناولها لحمايتك

شيخوخة الجلد.. عناصر غذائية يجب تناولها لحمايتك
٠٤:٢٢:١٠ م، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

بعدما أصبحت الشيخوخة مرضًا يؤرق الكثيرين، ابتكر باحثون بريطانيون طريقة تسمح بإعادة برمجة خلايا البشرة، بحيث “يتجدد شبابها”، من خلال استعادة وظيفة الخلايا المعمّرة وتصغير عمرها البيولوجي.

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* شيخوخة الجلد:

وأوضح الخبراء، أن شيخوخة الجلد تبدأ منذ لحظة الولادة، خلافًا لأجهزة الجسم الأخرى التي تبلغ النضوج في مرحلة أكثر تقدمًا من العمر.

وأكد المتخصصون أن هناك العديد من الأسباب والعوامل التي تُؤدي إلى تشيخ الجلد، ففي حال وجود نقص في كمية الدهون المتواجدة أسفل الجلد فذلك يُسبب ترهل الجلد في منطقة الخدود، والذقن، وأسفل العينين، وفي العمر فوق 50 عامًا تبدأ بالعظام بالترقق مما يُسبب ترهل الجلد المحيط بها.

* عناصر غذائية يجب تناولها للحماية من شيخوخة الجلد:

وكشف أخصائيو التغذية، أن هناك عناصر غذائية مهمة جدًا، يجب تناولها لإبطاء شيخوخة الجلد، وحسبما نشر موقع “pinkvilla”، فإن العناصر الغذائية التى يمكن أن تبطئ شيخوخة الجلد، هي:

1- الليكوبي:

وهو ضرورية لنضوج البشرة، حيث يسكن فى الطبقة الخارجية من الجلد.

2- فيتامين هـ:

ويتكون من اللوز وبذور عباد الشمس والأفوكادو، وهو عبارة عن غشاء قابل للذوبان فى الدهون ومضاد للأكسدة، ويساعد فى تقليل أعراض شيخوخة الجلد.

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3 – الزنك:

وتعتبر حبوب الزنك أو ما يسمى بمكملات الزنك مفيدة في حالة حب الشباب. بشكل عام، يمكن أن توفر هذه المكملات حلّاً لمشاكل الجلد والأظافر والشعر.

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4- فيتامين ب 3:

وأشار المتخصصون إلى أن فيتامين ب 3، يمكن أن يبطئ عملية الشيخوخة، ويسمى الإنزيم نيكوتيناميد الأدينين ثنائي النوكليوتيد، وهو موجود فى جميع الخلايا.

* علاج تشيخ الجلد:

وأكد الخبراء أنه يمكن علاج شيخوخة الجلد، بدءًا من الوسائل البيتية، ومرورًا بالطرق التي تستخدمها أخصائيات التجميل، والوسائل والطرق الطبية، والتي من اهمها:

1- علاج جفاف الجلد وتصبغاته.

2- تجديد شباب الوجه.

3 – علاج الأوعية الدموية بالليزر.

4 – العمليات التجميلية.

5 – تجنب التعرض إلى أشعة الشمس.

6 – تجنب القيام بنشاطات في منتصف النهار.

7 – الإقلاع عن التدخين.

8 – الحرص على شرب الماء والسوائل بكثرة.

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