عاجل.. إحباط تهريب 47 مليون قرص إمفيتامين مخدر (فيديو وصور)

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنها تمكنت من إحباط تهريب نحو 47 مليون قرص إمفيتامين مخدر.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنها أحبطت نحو 47 مليون قرص إمفيتامين مخدر، كانت مخبأة داخل شحنة طحين،عبر الميناء الجاف بمدينة الرياض.

وأكدت انه تم القبض على مستقبلي الشحنة، وهم ثمانية مقيمين من الجنسيتين السورية والباكستانية، مشيرة إلى أن الشحنة تم ضبطها بالتعاون والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأشارت إلى أنه وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، استمرار المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها.

وأعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط 732 ألفا و10 أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر بحوزة مقيم ووافدة بتأشيرة زيارة كلاهما من الجنسية السورية، في مدينة الرياض، مؤكدًا أنه تم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.