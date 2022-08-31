“سكني” يعلن اكتمال تسليم جميع الوحدات السكنية في “مشروع مد” بالدمام بنسبة 100%

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج سكني عن اكتمال تسليم جميع الوحدات السكنية في مشروع مد الذي يقع في ضاحية الواجهة بمدينة الدمام، وذلك بعد انتهاء العمل واكتمال إيصال الخدمات والبنية التحتية للمشروع، في إطار حرص البرنامج على تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.

ويأتي ذلك نتيجة للشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص عبر برنامج شراكات الذي يهدف إلى توفير حلول ومنتجات سكنية متنوعة تتوافق مع احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية مدعومة، سعياً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي، اليوم، أنه تم تسليم جميع الوحدات السكنية والبالغ عددها 728 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس، ويمتد المشروع على مساحة 310,353 م2 بحي الفرسان في الدمام، وصممت الوحدات السكنية على نموذجين هما (ثريا) و(رحاب)، بمساحات تبدأ من 249 م2 حتى 275م2 للوحدات، لمنح خيارات أكثر للمستفيدين وفق احتياجاتهم ورغباتهم.

ويتمتع المشروع بامتداد المساحات الخضراء والحدائق والأماكن الترفيهية وميادين خاصة لممارسة الرياضة ومحال تجارية ومرافق متكاملة من مساجد ومدارس ومراكز أمنية، بما يكفل توفير جودة الحياة للأسر السعودية.