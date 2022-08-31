“الداخلية” تعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية
تواصل – واس:
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية بالمديرية العامة للأمن العام – الإدارة العامة للمرور على رتبة (جندي) للكادر النسائي.
ولمعرفة نتيجة وطلبات القبول الدخول عبر منصة (أبشر-توظيف) عبر الرابط من ( هنا ).
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