الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
“الداخلية” تعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية
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“الداخلية” تعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية

“الداخلية” تعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية
٠٤:١٢:٥١ م، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية بالمديرية العامة للأمن العام – الإدارة العامة للمرور على رتبة (جندي) للكادر النسائي.
ولمعرفة نتيجة وطلبات القبول الدخول عبر منصة (أبشر-توظيف) عبر الرابط من ( هنا ).

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