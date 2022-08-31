القبض على شخص لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود بمحافظة المجاردة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز الضبط الأمني بمحافظة المجاردة بمنطقة عسير، أنه قبض على مواطن لنقله في مركبته مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالة المخالف لجهة الاختصاص، ونقله إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم “911” بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.