مفاجأة.. المتحدث الرسمي باسم هيئة المساحة الجيولوجية يكشف سبب الهزة الأرضية بالباحة

تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي باسم هيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، سبب الهزة الأرضية التي تعرضت لها منطقة الباحة اليوم.

وأرجع المتحدث الرسمي في بيان إلحاقي، سبب حدوث الهزة الأرضية في منطقة الباحة، إلى تأثير قوي الشد بمنطقة وسط البحر الأحمر، والتي ينتج عنها اجتهادات تكتونية تنتقل إلى القشرة الأرضية بالمناطق المجاورة للبحر الأحمر، مثل منطقة الباحة وغيرها بالمملكة، مما يتسبب في إعادة تنشيط الفوالق المتواجدة في القشرة الأرضية لتلك المناطق مسببة حدوث مثل هذه الهزة.

وأكد أنه من الطبيعي أن تحدث هزات أرضية ويشعر بها سكان المنطقة، وذلك نظرًا لقربها من المناطق السكنية وعمقها الضحل.

وأضاف أنه لا يتوقع حدوث أية خسائر -لا قدر الله- بسبب صغر قوتها الزلزالية على مقياس ريختر، مؤكدًا أن فريقًا متخصصًا من مركز المخاطر الجيولوجية بالهيئة، توجه إلى فورًا للوقوف على موقع الهزة، وإجراء الاستبيان لمعرفة أثر هذه الهزة على المنشآت في القرى والمدن المجاورة لبؤرة الهزة، وكذلك لإجراء الدراسات الفنية اللازمة لإعداد التقرير الفني بالنشاط الزلزالي الحديث والتاريخي لهذه المنطقة.

وأفاد أبا الخيل، أن هذه المنطقة سبق وأن تعرضت لحدوث نشاط زلزالي صغير من حيث القوة الزلزالية على مقياس ريختر.

اقرأ أيضًا:

بيان عاجل من هيئة المساحة الجيولوجية حول زلزال الباحة

عاجل.. هزة أرضية في منطقة الباحة وخبير يكشف السبب

شاهد.. اللقطات الأولى لآثار الهزة الأرضية وما حدث لإحدى المدارس في منطقة الباحة