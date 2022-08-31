عاجل.. أول تعليق من “حقوق الإنسان” على واقعة دار “أيتام مشيط”

تواصل – فريق التحرير:

في أول تعليق لها، أعلنت هيئة حقوق الإنسان أنها تتابع حادثة دار التربية الاجتماعية بمنطقة عسير.

وأوضحت في بيان لها نشرته على حسابها في “تويتر”، أنها تتابع باهتمام بالغ، الحادثة التي وقعت في دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، حيث شكلت فريقًا لهذا الغرض.

وأضافت أنها تنوه بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير، بتشكيل لجنة للوقوف على الحادثة، والتحقيق مع الأطراف كافة، وإحالة القضية لجهة الاختصاص.

وأكدت الهيئة أنها تعمل بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة على معالجة كافة ما رُصد من ملاحظات.

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وأوضحت إمارة منطقة عسير، أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من فيديوهات وصور تظهر حادثة داخل دار التربية الاجتماعية في محافظة خميس مشيط، فإنه قد صدر توجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير بتشكيل لجنة للوقوف على ملابسات الحادث والتحقيق مع الأطراف كافة وإحالة القضية لجهة الاختصاص.