الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
مفاجأة.. المتحدث الرسمي باسم هيئة المساحة الجيولوجية يكشف سبب الهزة الأرضية بالباحة
عاجل.. أول تعليق من “حقوق الإنسان” على واقعة دار “أيتام مشيط”
الذهب يهوي في أسواق المملكة اليوم.. وعيار 21 عند 180 ريالاً
وقعت في الباحة.. “هزة أرضية” يتصدر ترند المملكة عبر “تويتر”
الأحساء.. واحة صحراوية خصبة تحوي تراثًا نادرًا
كيف تصبح مديرًا ناجحًا وتكسب ثقة فريق العمل؟

أحدث الأخبار

عاجل.. أول تعليق من “حقوق الإنسان” على واقعة دار “أيتام مشيط”

عاجل.. أول تعليق من “حقوق الإنسان” على واقعة دار “أيتام مشيط”
٠٢:٣٧:١٢ م، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

في أول تعليق لها، أعلنت هيئة حقوق الإنسان أنها تتابع حادثة دار التربية الاجتماعية بمنطقة عسير.

وأوضحت في بيان لها نشرته على حسابها في “تويتر”، أنها تتابع باهتمام بالغ، الحادثة التي وقعت في دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، حيث شكلت فريقًا لهذا الغرض.

وأضافت أنها تنوه بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير، بتشكيل لجنة للوقوف على الحادثة، والتحقيق مع الأطراف كافة، وإحالة القضية لجهة الاختصاص.

وأكدت الهيئة أنها تعمل بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة على معالجة كافة ما رُصد من ملاحظات.

اقرأ أيضًا:

بعد تداول فيديوهات وصور لحادثة داخل دار التربية.. توجيه عاجل من أمير عسير

وأوضحت إمارة منطقة عسير، أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من فيديوهات وصور تظهر حادثة داخل دار التربية الاجتماعية في محافظة خميس مشيط، فإنه قد صدر توجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير بتشكيل لجنة للوقوف على ملابسات الحادث والتحقيق مع الأطراف كافة وإحالة القضية لجهة الاختصاص.

الصورة

الكلمات الدلالية:
أيتام مشيط التحرش حقوق الإنسان خميس مشيط عسير

مواد ذات صلة

المزيد
القوات اليمنية تقتل نجل شقيق زعيم الحوثيين قُبَّالة جازان

القوات اليمنية تقتل نجل شقيق زعيم الحوثيين قُبَّالة جازان

منذ 6 سنوات
«الإسكان»: عُمر المباني الجاهزة 5 أضعاف التقليدية

«الإسكان»: عُمر المباني الجاهزة 5 أضعاف التقليدية

منذ 6 سنوات
الصحة تجيز للرئيس المباشر تقييم الأعلى منه مرتبة

الصحة تجيز للرئيس المباشر تقييم الأعلى منه مرتبة

منذ 6 سنوات
الرياض.. مطعم يخصص «أرباح» ٣ أيام مناصفة مع «الأطفال المعوقين» (صور)

الرياض.. مطعم يخصص «أرباح» ٣ أيام مناصفة مع «الأطفال المعوقين» (صور)

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *