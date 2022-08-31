بنسبة فوق 85%.. المملكة الأعلى نموًا في الصادرات بين مجموعة العشرين

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أظهرت بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن تصدّر المملكة معدلات النمو في الصادرات بين دول العشرين وبفارق كبير عن بقية الدول، إذ استفادت من ارتفاع أسعار النفط فضلاً عن نمو الصادرات غير النفطية.

وفي الربع الثاني، نمت الصادرات في المملكة بنسبة 85.1% بعد بلوغ الصادرات 429.8 مليار ريال (115 مليار دولار)، مقارنة بنحو 232.2 مليار دولار قبل عام.

ويأتي نمو التصدير في المملكة بفضل تضاعف الصادرات النفطية البالغة 343.6 مليار ريال (91.6 مليار دولار)، في حين نمت الصادرات غير النفطية 31% لتصل إلى 86.2 مليار ريال (23 مليار دولار) وهي تعادل 20% من البضائع التي صدرتها المملكة خلال الفترة، حسب “الاقتصادية”.

وسجلت دول العشرين نموًا في صادراتها خلال الربع الثاني بنسب متفاوتة، باستثناء اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم وكذلك جنوب إفريقيا، بتراجع 2.4 و3.2 في المائة على أساس سنوي.

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في حين نمت صادرات الصين أكبر مصدر للبضائع في العالم بنحو 13% لتبلغ 925.1 مليار دولار، إلا أن الصادرات تراجعت مقارنة بالربع السابق مع استمرار سياسة صفر كوفيد التي تتبعها الحكومة الصينية.

أما الولايات المتحدة التي تعد ثاني أكبر مصدر للبضائع في العالم، فنمت صادراتها خلال الربع الثاني 23% على أساس سنوي لتبلغ 533 مليار دولار.

وعودة إلى معدلات النمو، جاءت إندونيسيا ثانية بعد من حيث النسبة، إذ نمت صادراتها 39% لتصل إلى 76.7 مليار دولار، فيما حلت كندا ثالثة بنمو 28.5%.

بعد ذلك جاءت أستراليا والأرجنتين بنمو تجاوز 25%، ثم الهند التي احتلت المرتبة السادسة من حيث النمو وبواقع 24.5%.