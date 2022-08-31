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الذهب يهوي في أسواق المملكة اليوم.. وعيار 21 عند 180 ريالاً
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الذهب يهوي في أسواق المملكة اليوم.. وعيار 21 عند 180 ريالاً

الذهب يهوي في أسواق المملكة اليوم.. وعيار 21 عند 180 ريالاً
٠٢:٢٨:٥٣ م، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

هوت أسعار الذهب، اليوم، داخل أسواق المملكة، مسجلة انخفاضًا كبيرًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 206.29 ريال، أي ما يعادل 55.01 دولار، في حين جاء سعر الجرام عيار 22 بـ 189.10 ريال/ 50.43 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشارًا في المملكة اليوم، نحو 180.50 ريال/ 48.13 دولار، أما الجرام عيار 18 فبلغ 154.72 ريال/ 41.26 دولار.

وبلغ سعر أوقية الذهب “بيع” 6416.25 ريال/ 1711 دولارًا، وجاء سعر الشراء بـ6420 ريالاً/ 1712 دولارًا.

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وعالميًا، هبطت العقود الفورية للذهب دولار أمريكي خلال تعاملات اليوم الأربعاء بأكثر من 12 دولارًا أو ما يعادل 0.7% نزولا إلى مستويات 1713 دولارًا للأوقية.

وسجلت العقود الأجلة تسليم سبتمبر خلال تعاملات اليوم الأربعاء تراجعًا في حدود 10 دولارات لتهبط إلى مستويات 1714 دولارًا للأوقية.

وبنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، هبطت الأسعار الفورية للذهب في حدود 0.8% أو ما يعادل 13.40 دولار لتصل إلى 1723.30 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى في شهر.

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