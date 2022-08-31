وقعت في الباحة.. “هزة أرضية” يتصدر ترند المملكة عبر “تويتر”

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “هزة أرضية” قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً “الترند” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في المملكة، اليوم.

بعدما أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية، في بيان عاجل، عن رصد هزة أرضية بقوة 3.62 على مقياس ريختر، جنوب غرب الباحة، وذلك عند الساعة 9:34 من صباح اليوم الأربعاء.

وتداول مغردون صورًا وفيديوهات تظهر تأثر أنحاء المنطقة بالهزة الأرضية، كما شارك رواد السوشيال ميديا، أدعية واقتباسات من القرآن والسنة، تذكر بآيات الله -عز وجل- على الأرض.

وقال حساب “A.T”: “كانت ثواني معدودة لكن كانت مرعبة ومخيفة اللهم آمن خوفنا يوم الفزع الأكبر وثبث اقدامنا يوم تزل الاقدام وثبت حجتنا يوم تطيش العقول”.

أما “عبد العزيز السريع” فأورد: “انهيار جبل إثر زلزال ضرب منطقة الباحة المنطقة صباح اليوم مشهد مخيف ومرعب والحمد لله لم يصب أحد بأذى”.

وذكر حساب: “أبو مصعب”: “هزه ارضيه.. اللهم لطفك يارب بعبادك فأنك أنت القوي العزيز ونحن الضعفاء المستجرين بك المفتقرين الى رحمتك وعفوك فلا ملجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك”.

وكان خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أوضح أن منطقة الباحة تعرضت اليوم لهزة أرضية.

وأكد على حسابه في “تويتر”، أن زلزالًا بقوة 4،3 درجة بمقياس ريختر، وقع على بعد حوالي 18 كيلو متر جنوب غرب الباحة.

وأوضح أن الزلزال ينشأ عادة، كنتيجة لأنشطة البراكين أو نتيجة لوجود انزلاقات في طبقات القشرة.

مشيرًا إلى أنه قد يكون سبب الهزة يعود للإجهاد الناتج عن قوة الشد بسبب اتساع قاع البحر الأحمر من الاتجاه الغربي.