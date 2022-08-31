الأحساء.. واحة صحراوية خصبة تحوي تراثًا نادرًا

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هناك ما هو أكثر بكثير من الصحاري الشاسعة القاحلة في المملكة، ومع وجود أكثر من 2.5 مليون شجرة نخيل تطل على مساحات واسعة من الأراضي الداخلية من ساحل الخليج العربي، تعد الأحساء مثالًا نموذجيًا للواحة الصحراوية الخصبة.

كما أضافت المنطقة المعترف بها من قبل منظمة اليونسكو للتراث العالمي ريشة جديدة إلى قبعتها؛ ففي أكتوبر أعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية أن الأحساء أكبر واحة قائمة بذاتها في العالم.

ستجد الكثير لاستكشافه في هذه الواحة التي تعود إلى 6000 سنة، والتي كانت منذ زمن بعيد بوابة إلى شبه الجزيرة العربية للمسافرين من الشرق.

ومن أبرز آثار الأحساء: جبل القارة