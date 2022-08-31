شاهد.. انهيارات صخرية في بعض جبال الباحة جراء الهزة الأرضية

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شهدت الباحة، اليوم، هزة أرضية مفاجئة بلغت 3.62 على مقياس ريختر عند الساعة 9:34 من صباح اليوم الأربعاء.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، انهيارات صخرية في بعض جبال الباحة جراء الهزة الأرضية.

وفي بيان عاجل أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية، رصد هزة أرضية بقوة 3.62 على مقياس ريختر، جنوب غرب الباحة، وذلك عند الساعة 9:34 من صباح اليوم الأربعاء.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة طارق أباالخيل، أن محطات الشبكة الوطنية بمركز المخاطر الجيولوجية في هيئة المساحة الجيولوجية، رصد صباح اليوم الساعة 9:34، هزة أرضة وبقوة 3.62 على مقياس ريختر جنوب غرب الباحة.

وأضاف أن فريقًا متخصصًا انطلق عقب حدوث الهزة الأرضية، إلى موقع حدوث الزلزال لمعاينة المنطقة، وجمع البيانات لمعرفة الأسباب التي تسببت في حدوث هذه الهزة الأرضية، مؤكدًا أن الهزات الأرضية أمر طبيعي يحدث في كل مكان، ودون سابق إنذار وأن درجاتها وقوتها تختلف، وأن ما حدث في منطقة الباحة هزة أرضية طبيعية.

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وقال خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، إن منطقة الباحة تعرضت اليوم لهزة أرضية، مؤكدًاعلى حسابه في “تويتر”، أن زلزالًا بقوة 4،3 درجة بمقياس ريختر، وقع على بعد حوالي 18 كيلو متر جنوب غرب الباحة.

وأوضح أن الزلزال ينشأ عادة، كنتيجة لأنشطة البراكين أو نتيجة لوجود انزلاقات في طبقات القشرة، مشيرًا إلى أنه قد يكون سبب الهزة يعود للإجهاد الناتج عن قوة الشد بسبب اتساع قاع البحر الأحمر من الاتجاه الغربي.