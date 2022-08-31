“الكرملين” يكشف سر وقف تدفقات الغاز عبر خط نورد ستريم لأوروبا

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صرح الكرملين، اليوم، أن العقوبات الأوروبية هي سبب وقف تدفقات الغاز عبر خط نورد ستريم 1 إلى أوروبا، منوها على أن روسيا متمسكة بالتزاماتها حول توريد الغاز، “لكن العقوبات تمنع ذلك”.

وفي وقت سابق،قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إنه لا شيء يعيق إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا باستثناء المشكلات التكنولوجية المتعلقة بالعقوبات.

وأشار بيسكوف إلى أنه سيتم تعليق إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من 31 أغسطس بسبب إصلاح وحدة ضخ الغاز الوحيدة المتبقية قيد التشغيل.

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وأورد المتحدث، بشأن رجوع إمدادات نورد ستريم 1: “بالتأكيد، بصرف النظر عن المشكلات التكنولوجية التي تسببها العقوبات لا شيء يعيق الإمدادات. كانت روسيا ولا تزال مستعدة للوفاء بجميع التزاماتها“.

وأوضح أن دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على روسيا والتي “لا تسمح بأعمال الخدمة والإصلاح العادية ولا تعطي مساحة للتسجيل القانوني لإعادة الوحدات اللازمة إلى أماكنها، مشيرا إلى أنه لا توجد عقبات أخرى تواجه روسيا في الوفاء بالتزاماتها.