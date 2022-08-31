رابط التقديم.. وزارة الدفاع تطرح 3569 وظيفة شاغرة بجميع المناطق
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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، عن توفر 3569 وظيفة وترغب في استقطاب الكفاءات المميزة للعمل بالمنشآت التابعة للإدارة العامة للخدمات الطبية بجميع مناطق المملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل الآتية.
* التخصصات المطلوبة:-
1 – الطب. (جميع التخصصات)
2 – التمريض. (جميع التخصصات)
3 – الخدمات الطبية المساعدة. (جميع التخصصات)
4 – صحة عامة.
5 – إدارة مستشفيات.
6 – تعليم صحي.
7 – طيارين.
8 – صيانة طيارات.
* أماكن العمل:-
1 – المنطقة الشمالية.
2 – المنطقة الوسطى.
3 – المنطقة الشرقية.
4 – المنطقة الغربية.
5 – المنطقة الجنوبية.
* جهات العمل:-
1 – مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.
2 – مستشفيات القوات المسلحة بالخرج.
3 – مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران.
4 – مستشفى القوات المسلحة بالجبيل.
5 – مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة.
6 – مستشفى القوات المسلحة بالجنوب.
7 – مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب.
8 – مستشفى القوات المسلحة بالقصيم.
9 – مستشفى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران.
10 – مستشفى القوات المسلحة بالشمالية.
11 – مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.
12 – مستشفى القوات المسلحة بجازان.
13 – مستشفى القوات المسلحة بشرورة.
14 – الإخلاء الطبي الجوي.
15 – مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر.
16 – كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية.
17 – مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية.
18 – مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف.
19 – مستشفى القوات المسلحة بنجران.
* التفاصيل في صورة:- اضغط هنا
* موعد التقديم:-
– متاح التقديم من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/02/03هـ الموافق بالميلادي 2022/08/30م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يوم الجمعة بتاريخ 1444/03/04هـ الموافق 2022/09/30م.
* طريقة التقديم:-
عبر موقع الخدمات الطبية للقوات المسلحة: اضغط هنا