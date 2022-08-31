رابط التقديم.. وزارة الدفاع تطرح 3569 وظيفة شاغرة بجميع المناطق

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، عن توفر 3569 وظيفة وترغب في استقطاب الكفاءات المميزة للعمل بالمنشآت التابعة للإدارة العامة للخدمات الطبية بجميع مناطق المملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل الآتية.

* التخصصات المطلوبة:-

1 – الطب. (جميع التخصصات)

2 – التمريض. (جميع التخصصات)

3 – الخدمات الطبية المساعدة. (جميع التخصصات)

4 – صحة عامة.

5 – إدارة مستشفيات.

6 – تعليم صحي.

7 – طيارين.

8 – صيانة طيارات.

* أماكن العمل:-

1 – المنطقة الشمالية.

2 – المنطقة الوسطى.

3 – المنطقة الشرقية.

4 – المنطقة الغربية.

5 – المنطقة الجنوبية.

* جهات العمل:-

1 – مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.

2 – مستشفيات القوات المسلحة بالخرج.

3 – مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران.

4 – مستشفى القوات المسلحة بالجبيل.

5 – مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة.

6 – مستشفى القوات المسلحة بالجنوب.

7 – مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب.

8 – مستشفى القوات المسلحة بالقصيم.

9 – مستشفى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران.

10 – مستشفى القوات المسلحة بالشمالية.

11 – مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

12 – مستشفى القوات المسلحة بجازان.

13 – مستشفى القوات المسلحة بشرورة.

14 – الإخلاء الطبي الجوي.

15 – مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر.

16 – كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية.

17 – مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية.

18 – مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف.

19 – مستشفى القوات المسلحة بنجران.

* التفاصيل في صورة:- اضغط هنا

* موعد التقديم:-

– متاح التقديم من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/02/03هـ الموافق بالميلادي 2022/08/30م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يوم الجمعة بتاريخ 1444/03/04هـ الموافق 2022/09/30م.

* طريقة التقديم:-

عبر موقع الخدمات الطبية للقوات المسلحة: اضغط هنا