“هل شعر بها الأهالي؟”.. بالفيديو: تفاصيل الهزة الأرضية في منطقة الباحة

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كشف مراسل قناة “الإخبارية” عن تفاصيل الهزة الأرضية في منطقة الباحة والتي شعر بها سكان بعض المحافظات، مؤكدًا أنها كانت محسوسة ووقعت في تمام الساعة 9:34 صباحًا وتم تسجيلها في جنوب غرب منطقة الباحة.

وأوضح أن الهزة كانت بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر وهبوط نحو 10.50 كم وكانت محسوسة بصورة ضعيفة على محافظة المخواة ومحافظة بلجرشي ووسط الباحة ولم ينتج عنها أي إصابات أو خسائر مادية.

وأشار إلى أن أهالي الباحة يمارسون حياتهم بشكل طبيعي ولم يتلق الدفاع المدني أي بلاغات خاصة وأن الهزة كانت ضعيفة جدًا، مضيفًا: “بعض الأهالي شعروا بها وعن نفسي شعرت بصوت ضجيج خفيف”.

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وفي بيان لها أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية، رصد هزة أرضية بقوة 3.62 على مقياس ريختر، جنوب غرب الباحة، وذلك عند الساعة 9:34 من صباح اليوم الأربعاء.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة طارق أباالخيل، أن محطات الشبكة الوطنية بمركز المخاطر الجيولوجية في هيئة المساحة الجيولوجية، رصد صباح اليوم الساعة 9:34، هزة أرضة وبقوة 62 على مقياس ريختر جنوب غرب الباحة.

وأضاف أن فريقًا متخصصًا انطلق عقب حدوث الهزة الأرضية، إلى موقع حدوث الزلزال لمعاينة المنطقة، وجمع البيانات لمعرفة الأسباب التي تسببت في حدوث هذه الهزة الأرضية، مؤكدًا أن الهزات الأرضية أمر طبيعي يحدث في كل مكان، ودون سابق إنذار وأن درجاتها وقوتها تختلف، وأن ما حدث في منطقة الباحة هزة أرضية طبيعية.