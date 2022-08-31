النفط يصعد بعد تداولات مرتبكة.. وبرنت عند 99 دولارًا

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أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات الخام زادت حوالي 593 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس، بينما هبط مخزون البنزين بنحو 3.4 مليون برميل، وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، حوالي 1.7 مليون برميل.

وارتفع خام نايمكس الأمريكي خلال تعاملات اليوم الأربعاء في حدود 1% وصولا إلى مستويات قرب الـ 92.7 دولار للبرميل بزيادة في حدود دولار للبرميل.

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النفط غير مستقر.. وخام برنت قرب مستويات 102 دولار

وفي الوقت نفسه، ارتفع القياسي خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، بأكثر من 1% أو ما يعادل دولار في البرميل وصولاً إلى مستويات قرب الـ 99 دولارًا للبرميل.

وسجل خام برنت القياسي هبوطًا بنسبة 5.5% أو ما يعادل 5.78 دولار عند 99.31 دولار للبرميل بعدما لامست المستوى 97.55 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات، كما تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي بنسبة 5.5% أو 5.37 دولار ليسجل 91.64 دولار للبرميل.

وهوت أسعار النفط، أمس الثلاثاء، بأكثر من 5% بنهاية التعاملات، تزامنًا مع تنامي المخاوف من ارتفاع المعروض النفطي في الأسواق بالتزامن مع مخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي وتفشي الإغلاقات في الصين تزامنًا مع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة .