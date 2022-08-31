بالفيديو .. الإعلان عن 803 مقاعد شاغرة للطلاب بجامعة الباحة وشروط القبول

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قال الدكتور خالد عمير، عميد القبول والتسجيل في جامعة الباحة، إنه تم التوسع 10% في القبول بالكليات الصحية والهندسية والحاسوبية وإدارة الأعمال وكذلك برامج الدبلومات الكليات التطبيقية.

وأوضح “عمير” في مداخلة مع القناة الإخبارية، أنه تم مراعاة الأولوية للطلاب الذين كانوا مسجلين وتم قبولهم على النظام وبالتالي من انطبقت عليه الشروط تمت ترقيته، فمثلاً بعض الطلاب كانوا مسجلين في الهندسة وتم ترقيتهم إلى العلوم الطبية حسب رغبتهم.

وأضاف: بعض الطلاب اتجهوا من العلوم الطبية إلى الصيدلة والبعض تم ترقيته من الصيدلة إلى الطب وتم استيعاب عدد كبير جدًا وأعلنت الجامعة قبل 3 أيام عن وجود 803 مقعد شاغر للطلاب في عدة تخصصات.