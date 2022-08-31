كيف تصبح مديرًا ناجحًا وتكسب ثقة فريق العمل؟

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فريق العمل الناجح هو الفريق الذي تتوفر فيه المعرفة والقدرات الإدارية والإخلاص لأهداف الفريق، وإثراء العمل بالآراء المستقلة، وهو يرحب بتعدد الآراء، ويعترف بالمشكلات والأخطاء ويبحث عن الحلول وليس عن كبش فداء.

هكذا أورد الكاتب يوسف القبلان، تعريف الفريق الناجح، في مقال نشرته صحيفة “الجزيرة”، معتبرًا أن المدير الذي يستخدم كلمة (نحن) بدلا من (أنا) يعزز العمل الجماعي ويشعر كل عضو في الفريق بأهميته.

ثم حدد دور المدير القيادي، قائلاً إنه هو الذي يشعر أفراد الفريق أنه عضو معهم بسبب تواضعه، وهذا التواضع لا يجعله يجامل على حساب الأداء والنتائج والجودة.

وهو عضو في الفريق، يشارك بداية بتشكيل فريق العمل، ثم بوضوح المهام والأهداف المراد تحقيقها، ثم بالمتابعة والنقاش، وتعزيز مبادئ التفكير المهني والحوار الموضوعي والعدالة، وتجنب إبراز شخص واحد من أعضاء الفريق كرمز يحظى بكل الدعم والتحفيز والأضواء والتقدير وكأنه يعمل لوحده.

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