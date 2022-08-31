رابط التقديم.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس فأعلي، وفق المسميات الوظيفية التالية:
* المسمى الوظيفي :
1 – مساعد صيانة
* المؤهلات والخبرة:
– مطلوب تعليم المدرسة المتوسطة.
– لا خبرة مطلوبة .
2 – مهندس كهرباء
* المؤهلات والخبرة:
– مطلوب ماجستير أو بكالوريوس في الهندسة الكهربائية أو أي تخصص آخر ذي صلة.
– مطلوب ثلاث سنوات من الخبرة ذات الصلة مع الماجستير أو خمس سنوات مع درجة البكالوريوس.
– إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة، مع دراية بالقوانين والمعايير الأمريكية بما في ذلك NFPA / NEC.
– سجل مثبت في التصميم والإشراف على أعمال البناء للأنظمة الكهربائية في المباني الجديدة والقائمة في منشأة رعاية صحية كبيرة، مع رخصة الهيئة السعودية للمهندسين.
3- مساعد بحث فني
* المؤهلات والخبرة:
– مطلوب بكالوريوس العلوم أو دبلوم درجة الزمالة من مؤسسة معتمدة في تخصص علمي ذي صلة بمجال البحث.
– لا يشترط وجود خبرة مع بكالوريوس العلوم أو سنتين مع درجة الزمالة و الدبلوم.
* التقديم:
– طريقة التقديم في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي عبر الرابط التالي:
1- مساعد صيانة (اضغط هنا).
2- مهندس كهرباء (اضغط هنا).
3- مساعد بحث فني (اضغط هنا).