رابط التقديم.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس فأعلي، وفق المسميات الوظيفية التالية:

* المسمى الوظيفي :

1 – مساعد صيانة

* المؤهلات والخبرة:

– مطلوب تعليم المدرسة المتوسطة.

– لا خبرة مطلوبة .

2 – مهندس كهرباء

* المؤهلات والخبرة:

– مطلوب ماجستير أو بكالوريوس في الهندسة الكهربائية أو أي تخصص آخر ذي صلة.

– مطلوب ثلاث سنوات من الخبرة ذات الصلة مع الماجستير أو خمس سنوات مع درجة البكالوريوس.

– إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة، مع دراية بالقوانين والمعايير الأمريكية بما في ذلك NFPA / NEC.

– سجل مثبت في التصميم والإشراف على أعمال البناء للأنظمة الكهربائية في المباني الجديدة والقائمة في منشأة رعاية صحية كبيرة، مع رخصة الهيئة السعودية للمهندسين.

3- مساعد بحث فني

* المؤهلات والخبرة:

– مطلوب بكالوريوس العلوم أو دبلوم درجة الزمالة من مؤسسة معتمدة في تخصص علمي ذي صلة بمجال البحث.

– لا يشترط وجود خبرة مع بكالوريوس العلوم أو سنتين مع درجة الزمالة و الدبلوم.

* التقديم:

– طريقة التقديم في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي عبر الرابط التالي:

1- مساعد صيانة (اضغط هنا).

2- مهندس كهرباء (اضغط هنا).

3- مساعد بحث فني (اضغط هنا).