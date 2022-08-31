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حساب المواطن يتصدر تريند جوجل في المملكة.. اعرف السبب

حساب المواطن يتصدر تريند جوجل في المملكة.. اعرف السبب
١١:٢٧:٢١ ص، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تعليقًا على نتائج الدورة 58 للاستحقاق، تصدر هاشتجاق “حساب المواطن” الترند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في المملكة.

معرفة معايير الاستحقاق والتحقق من الأهلية باستخدام حاسبة الدعم التقديرية

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وأوضح برنامج حساب المواطن، أن نتائج الأهلية للدورة 58 صدرت “شهر سبتمبر 2022″، وأنه باستخدام حاسبة الدعم التقديرية يمكن معرفة معايير الاستحقاق والتحقق من الأهلية ومعرفة قيمة الاستحقاق التقريبية.

الإجراء المتبع في حال تأخير الرد على الاعتراض

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وأكد البرنامج أن الإجراء المتبع في حال تأخير الرد على الاعتراض بشأن نتائج الأهلية، الذي يقدمه أيٌّ من المستفيدين، يكون الرد من البرنامج في أقرب وقت ممكن، حيث يمكن للمستفيد معرفة حالة الاعتراض عن طريق حسابه.

وأشار برنامج حساب المواطن، إلى أنه بإمكان المستفيد معرفة نتيجة الأهلية عن طريق حسابه “دراسة الأهلية”.

 3.6 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم

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وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 3.6 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ 57، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والخمسين 10.9 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 127 مليار ريال، منها مليار و133 مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

تحذير من «حساب المواطن»: حالة جديدة تؤدي إلى الحرمان من الدعم

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وكشف برنامج “حساب المواطن”، عن حالة يتم فيها حذف المستفيد من الدعم واعتباره “غير مؤهل” للحصول على دعم من البرنامج.

وقال “حساب المواطن”، إنه في حال إلغاء عقد الإيجار الموحد أو عدم وجود العقد، فإن ذلك يحرم المستفيد “الفرد المستقل” من أهلية الدعم.

ووفق البرنامج، فإنه في حال كان المستفيد فردًا مستقلاً وتم اختيار نوع المرفق “عقد إيجار موحد” سيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار.

وشدد على أنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري، وفي حال عدم وجود عقد إيجار ساري الصلاحية باسم المتقدم بالطلب ستصبح حالة الأهلية “غير مؤهل”.

ما المقصود بالفرد المستقل؟

1- كل شخص يبلغ سنه 18 عامًا أو أكثر ويقيم في مسكن منفصل وله نفقته الخاصة به.

2- يكون غير متزوج (ذكرًا أو أنثى)، ويشمل ذلك الأعزب، الأرمل، المطلق.

3- من ليس لديه تابعون أو معالون.

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وبين البرنامج أنه يُقصد بـ”المستقل في السكن” وجود عقد إيجار إلكتروني موحد باسم المستفيد، وصك ملكية السكن، مشهد إثبات سكن حكومي أو خاص أو جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية.

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الكلمات الدلالية:
التحقق من الأهلية الدعم حساب المواطن دفعة أغسطس معايير الاستحقاق

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