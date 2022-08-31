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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم.. ومؤشر الدولار عالميًا
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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم.. ومؤشر الدولار عالميًا

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم.. ومؤشر الدولار عالميًا
١١:١٣:٠١ ص، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأربعاء الموافق 31 من أغسطس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.7438.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.0210

دينار بحريني 9.9469

دينار كويتي 12.1655

ريال عماني 9.7403

ريال قطري 1.0297

جنية إسترليني 4.38478

فرنك سويسري 3.8676

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وفي سياق متصل، ارتفع الدولار يوم الثلاثاء لكنه ظل دون أعلى مستوى في 20 عامًا الذي سجله في الجلسة السابقة، في حين عاد اليورو فوق مستوى التعادل، بينما تتحسب الأسواق لزيادات كبيرة في أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.074% إلى 108.73، بعد أن لامس 109.48 يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2002،

فيما تترقب الأسواق بيانات الوظائف في الولايات المتحدة لشهر أغسطس الجاري، والتي ستصدر يوم الجمعة المقبل.

وصعد اليورو 0.28% إلى 1.0028 دولار، مرتفعًا فوق مستوى التعادل مع العملة الأمريكية، وفي الوقت نفسه، انخفض الجنيه الإسترليني 0.38% إلى 1.16615 دولار بعد عطلة للبنوك في المملكة المتحدة يوم الاثنين.

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