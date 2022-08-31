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عاجل.. هيئة السلامة النووية في فنلندا تعلن رصد نشاط إشعاعي
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عاجل.. هيئة السلامة النووية في فنلندا تعلن رصد نشاط إشعاعي

عاجل.. هيئة السلامة النووية في فنلندا تعلن رصد نشاط إشعاعي
١٠:٤٦:١٦ ص، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت، قبل قليل، هيئة السلامة النووية في فنلندا، رصد نشاط إشعاعي محدود، وفقًا لـ”العربية”.

وتابعت الهيئة – في بيان – أنها تمكنت من رصد كميات صغيرة من النظائر المشعة في عينات الهواء التي تم جمعها في كوتكا بجنوب شرق البلاد، لكن لا يوجد خطر على الصحة العامة.

وذكرت أن “النشاط الإشعاعي المرصود ليس له أي تأثير على البيئة أو صحة الإنسان، إذ كانت التركيزات منخفضة جدا”.

وأضاف البيان أنه “من الممكن أن تتسرب كميات صغيرة من الزركونيوم والنيوبيوم إلى الهواء من وقود محطة للطاقة النووية أثناء صيانة المحطة”.

وأكدت الهيئة، أثناء جمع العينة، أن التيارات الهوائية كانت تتدفق إلى كوتكا من الشرق والجنوب الشرقي، لكن مصدر الإشعاع غير معروف.

وقال متحدث باسم الهيئة إنها لا تعتزم إجراء مزيد من التحقيقات لأن مثل هذه الأمور “طبيعية تماما”.

الجدير بالذكر أن فنلندا والسويد وروسيا يمتلكون عددًا من مفاعلات الطاقة النووية.

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الكلمات الدلالية:
البيئة السلامة النووية السويد الصحة الطاقة النووية روسيا فنلندا نشاط إشعاعي

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