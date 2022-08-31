شرطة جدة تقبض على 6 أشخاص لسرقتهم مركبات وتغيير معالمها وبيعها

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة محافظة جدة، أنها تمكنت من القبض على مقيمين من الجنسية الميانمارية ومقيمين من الجنسيتين الباكستانية والبنجلاديشية ومواطنين.

وأوضحت أن المتهمين ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في سرقة المركبات وتغيير معالمها وبيعها قطع غيار وسكراب.

وأكدت أنه تم استرداد بعض المركبات المسروقة، وأنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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القبض على يمني لانتحاله صفة وارتكابه حوادث سرقة في جدة

وفي وقت سابق، أعلنت شرطة محافظة جدة، أنها تمكنت من القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

وأوضحت أن اليمني المخالف انتحل صفة غير صحيحة وارتكب حوادث سلب وسرقة، وأنها ضبطت بحوزته هوية وطنية مزورة، مؤكدة أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.